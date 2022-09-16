Симонян сравнил ОДКБ с пистолетом и ждет от России «осязаемых шагов»

В Ереване недовольны действиями и реакцией Организации Договора о коллективной безопасности, заявил армянским СМИ спикер парламента Ален Симонян.

«Естественно, мы очень недовольны. Ожидания, которые были, не оправдываются. И мы не сможем объяснить нашему народу, почему ОДКБ не делает того, что предусмотрено».

Далее Симонян стал уверять, что Армения сделает «от этого выводы, уже делаем и уже сделали».

«Представьте, что у нас есть пистолет, который не стреляет, которым можно только бить или показывать его. Но сегодня не правильное время делать резкие движения. С Россией также у нас есть договор о взаимной помощи, и ожидаем от наших российских партнеров более осязаемых шагов, а не на уровне заявлений или полуслов», - надеется спикер армянского парламента.