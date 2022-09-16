В Иране полиция до смерти избила девушку из-за хиджаба

Известно, что 22-летняя Махса Амини приехала в Тегеран из Ирака, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок, куда сразу направился ее брат.

По информации агентства, пока родственник ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая доставила девушку в больницу. По словам молодого человека, правоохранители заверили его, что Амини впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта.

После местные правозащитники выяснили, что полицейские жестоко избили задержанную в участке, что привело к почечной недостаточности. Официальные лица отрицают обвинения и настаивают на том, что погибшая умерла из-за внезапных проблем с сердцем.

Reuters пишет, что произошедшее вызвало протесты иранцев в социальных сетях и на улицах. Власти начали расследование смерти Амини по требованию президента Ибрагима Раиси, сообщили иранские СМИ в пятницу.