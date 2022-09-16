Президент Германии призвал мир готовиться к новым конфликтам

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал российское вторжение в Украину худшим кризисом со времен падения железного занавеса и призвал мир готовиться к новым конфликтам.

"С 1989-90 года ни один кризис, ни один конфликт не был столь серьезным, как нападение России на Украину", - заявил Штайнмайер в пятницу, 16 августа, на встрече с главами парламентов государств "Большой семерки" в Берлине, передает Deutsche Welle.

"То, ради чего мы все работали, в том числе в рамках "Большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столпы нашего мира в Европе", - продолжил президент ФРГ.

"Идея кооперативной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", - призвал Штайнмайер.

Президент Германии предупредил, что "все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, к новым конфликтам". "И это означает, что мы должны быть в состоянии защитить себя в НАТО, в G7, и мы также должны оказывать экономическое давление", - заключил он.