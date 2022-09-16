Критиковавшая российскую армию журналистка вскрыла вены в СИЗО

Журналистка российского издания RusNews Мария Пономаренко, которой вменяют в вину статью о дискредитации российской армии, вскрыла вены в СИЗО, где она находится с апреля; она осталась жива, сообщили российские СМИ.

25 августа суд продлил ее содержание в СИЗО до 29 сентября.

Отмечается, что у Пономаренко есть проблемы с ментальным здоровьем, диагностировано истерическое расстройство личности, у нее клаустрофобия. Неделю с 6 по 13 сентября она провела в карцере за то, что разбила окно в камере.

По словам Марии, содержание в СИЗО сказалось на ее психике, из-за чего она и разбила окно, а также вскрыла вены. Необходимой психиатрической помощи в изоляторе она не получает.

В июле Пономаренко рассказывала, что ей делали уколы неизвестными препаратами в психиатрической больнице, куда ее направили для проведения экспертизы.

Пономаренко задержали 24 апреля в Петербурге, ей вменяют статью о «фейках» про российскую армию из-за поста от 17 марта о театре Мариуполя, уничтоженном российскими войсками. Пономаренко запрещено писать письма родственникам и встречаться с ними. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.