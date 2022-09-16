«Сабах» принимал в Баку «Туран-Товуз» и победил со счетом 3:1. На 15-й минуте грузин Давит Волков вывел хозяев вперед. Джой Лэнс Микелс на 34-й минуте забил второй гол. Спустя две минуты товузцы остались в меньшинстве: красную карточку за грубый фол получил Шакир Сеидов. Тем не менее гости смогли отыграть один мяч благодаря усилиям камерунца Руни Эвы на 81-й минуте. Однако точку в матче все же поставил «Сабах». В добавленное время Эльвин Джамалов реализовал пенальти и сделал счет 3:1.

«Сабах» выиграл, но лидерство команды Мурада Мусаева длилось недолго. В другом матче дня «Нефтчи» гостил на стадионе «ASCO Арена» у «Сабаила» и победил со счетом 2:0. Эмин Махмудов на 53-й минуте и Гильерме Пато на 83-й забили по голу.

«Нефтчи» вышел в лидеры, однако у команды Лауренциу Регекампфа аж на две проведенные игры больше, чем у «Карабаха», который свой матч 7-го тура проведет в воскресенье в гостях против «Зиря».

Еще в двух матчах тура сыграют: «Габала» - «Сумгаит» (17 сентября) и «Кяпяз» - «Шамахы» (18 сентября).

Все игры тура начинаются с минуты молчания в память о наших шехидах.

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» - 18 очков (7 матчей)

2. «Сабах» - 16 (7)

3. «Карабах» - 15 (5)

4. «Зиря» - 10 (6)

5. «Туран-Товуз» - 10 (6)

6. «Габала» - 9 (6)

7. «Сабаил» - 5 (7)

8. «Сумгаит» - 3 (6)

9. «Шамахы» - 2 (6)

10. «Кяпяз» - 0 (6).