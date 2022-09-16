Пентагон: Украина идет вперед в Херсоне

Вооруженные силы Украины «закрепляют свои завоевания» за счет освобождения территории в Харьковской области, а также продвигаются вперед в Херсонской области. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

«На севере, по нашим оценкам, украинцы закрепляют свои завоевания после возвращения значительной территории, а россияне пытаются укрепить свои оборонительные рубежи после того, как их отбросили», - сказал он.

Райдер также заявил, что украинские силы совершают «преднамеренное, расчетливое движение вперед» своим контрнаступлением в районе Херсона. «Как всегда, мы по-прежнему сосредоточены на оказании им поддержки, которая им нужна в их борьбе», - добавил спикер.

Ранее в пятницу, 16 сентября, начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины выбивают россиян из всех рубежей на юге страны (Херсонская область). А замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.