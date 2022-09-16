Руководитель турецкой Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и шеф сирийского Бюро национальной безопасности Али Мамлюк в последние недели провели ряд встреч, на которых обсуждалась возможность переговоров глав МИД Турции и Сирии Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на турецких чиновников и источники в Дамаске.

Кроме того, собеседники агентства утверждают, что Россия "подтолкнула Сирию к переговорам с Турцией для закрепления позиций президента САР Башара Асада на случай, если Москва будет вынуждена передислоцировать войска на Украину".

Reuters также приводит версию крупного турецкого чиновника, согласно которой Турция, как и Россия, "не желает, чтобы иранские силы в Сирии закрывали бреши после вывода российских военных" из арабской страны.