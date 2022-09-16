На 16 млрд: Пентагон опубликовал список военных поставок Украине

BBC отмечает, что в списке 47 пунктов, и он кажется довольно подробным, но на самом деле во многих случаях точное количество поставленного оружия, боеприпасов или снаряжения не раскрывается. Общая стоимость всей этой помощи, как пишет Пентагон, составляет к настоящему времени 15,8 млрд долларов США.

Пентагон накануне опубликовал длинный список оружия и военного снаряжения, которые либо уже поставлены Соединенными Штатами Украине, либо их поставки точно запланированы.

Список, в частности, включает: 16 ракетных установок HIMARS и ракеты к ним (количество не уточняется); 8 зенитных ракетных систем NASAMS; противорадарные ракеты HARM (количество не уточняется); 126 гаубиц калибра 155 мм с тягачами и более 800 тыс. снарядов к ним; 2000 высокоточных снарядов калибра 155 мм; 20 вертолетов Ми-17 (ранее проданных Россией в Афганистан); 200 бронетранспортеров M113; "сотни" (количество не уточняется) вездеходов HMMWV; более 700 беспилотников-камикадзе Switchblade; около 700 беспилотников Phoenix Ghost; 15 беспилотников Scan Eagle; неназванное количество беспилотников Puma; 2 противокорабельных ракетных систем Harpoon; 50 противобатарейных радаров; 10 радаров ПВО; 4 противоминометных радара; 18 катеров береговой охраны и неназванное количество беспилотных суден береговой охраны.

А также срочно поставленные до начала войны и в самом ее начале более 8500 противотанковых ракетных комплексов Javelin; 32 тыс. единиц противотанкового оружия других, не названных типов; более 1400 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.