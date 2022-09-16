Армения спешит закупиться оружием

Армия Армении нуждается в оружии и руководство страны предпринимает меры по его приобретению из разных источников, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Реальная нужда армии, которая не связана с нашими желаниями и поведением, это нужда в оружии. Постоянно эта сфера нуждается в пополнении. Все остальные нужды Минобороны Армении решает. Проблем с финансированием нет", - сказал Симонян армянским СМИ.

По его словам, по части приобретения оружия предпринимаются различные меры, и "мы не довольствуемся приобретением оружия с одного направления".