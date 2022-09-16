Зеленский хочет больше помощи от Турции

"Пока рано говорить об окончании этой войны", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сейчас можно говорить о скором завершении войны, несмотря на контрнаступление украинской армии. Об этом украинский лидер сказал в интервью Reuters. Его слова приводят украинские СМИ.

В то же время президент Украины считает, что поставки иностранного оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление, и что территориальные приобретения произведут впечатление на другие страны. "Я думаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения некоторых других стран", - отметил Зеленский.

Президент повторил свой призыв к странам-партнерам активизировать поставки оружия в Украину. "Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. От Азии", - сказал он.

Зеленский также сослался на "определенные психологические барьеры" в Германии для поставок военной техники из-за ее нацистского прошлого, но подчеркнул, что такие поставки жизненно важны для Украины.