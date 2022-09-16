Макрон расспросил Пашиняна о ситуации на границе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в пятницу телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это второй за сутки телефонный разговор Макрона с Пашиняном.

На сайте Елисейского дворца сообщается, что Макрон распросил армянского премьера о ситуации на границе с Азербайджаном. Макрон вновь призвал стороны соблюдать режим прекращения огня, и повторил, что решительно настроен содействовать диалогу и продолжению переговоров между Арменией и Азербайджаном для установления прочного мира в регионе.