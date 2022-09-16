В освобожденном Изюме нашли тела украинских солдат со следами пыток
В городе Изюм в Харьковской области, который Вооруженные силы Украины освободили в начале сентября, проведя успешное контрнаступление, обнаружили массовое захоронение. «Медуза» пишет, что первые фото оттуда вечером 15 сентября опубликовал телеканал «Настоящее время».
На месте массового захоронения найдено 445 могил гражданских лиц и одна братская могила военнослужащих ВСУ, заявил «Настоящему времени» вечером 16 сентября прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. По его словам, было создано 10 следственно-прокурорских групп, которые за первый день работы эксгумировали тела всех военных (их от 17 до более чем 20) и 23 гражданских лиц.
Люди, похороненные в этом месте, были убиты, погибли от обстрелов, авианалетов или минно-взрывных травм либо умерли из-за отсутствия медицинской помощи, заявили Фильчаков и начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что 99% тел, эксгумированных на данный момент, имеют признаки насильственной смерти.
При эксгумации тел военных и гражданских были найдены свидетельства пыток. «В первой могиле, которую вскрывали, на шее умершего была обнаружена веревка. А на конечностях трупа есть переломы», — сказал Фильчаков. Фотограф Сергей Нужненко опубликовал снимок одного из погибших военных, у которого связаны руки. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что других военных также похоронили со связанными руками. Они были застрелены. Предполагается, это украинские военнопленные, которых пытали, а затем убили, заявил Лубинец.
Тіло українського військового із зав’язаними руками, під час ексгумації на місці масових поховань у звільненому Ізюмі / The body of a Ukrainian soldier with his hands tied, during the exhumation at the place of mass burials in the liberated Izyum #війна #war pic.twitter.com/F5n2I44Gi2— Serhii Nuzhnenko (@SerhiiNuzhnenko) September 16, 2022
Среди могил, найденных в Изюме, есть и могилы детей.
Это лишь одно из массовых захоронений в районе Изюма, утверждает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Кто-то еще хочет «заморозить войну» вместо отправки танков?» — написал он в твиттере. В свою очередь журналист украинской службы «Радио Свобода» Марк Крутов сообщил, что кладбище, на территории которого нашли захоронения, само по себе не новое. На нем, например, были захоронены неизвестные советские солдаты, погибшие во время Второй мировой войны.
«Мир должен это увидеть», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что в Изюм приехали больше сотни журналистов.
Кремль не комментировал массовое захоронение.