В освобожденном Изюме нашли тела украинских солдат со следами пыток

В городе Изюм в Харьковской области, который Вооруженные силы Украины освободили в начале сентября, проведя успешное контрнаступление, обнаружили массовое захоронение. «Медуза» пишет, что первые фото оттуда вечером 15 сентября опубликовал телеканал «Настоящее время».

На месте массового захоронения найдено 445 могил гражданских лиц и одна братская могила военнослужащих ВСУ, заявил «Настоящему времени» вечером 16 сентября прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. По его словам, было создано 10 следственно-прокурорских групп, которые за первый день работы эксгумировали тела всех военных (их от 17 до более чем 20) и 23 гражданских лиц.

Люди, похороненные в этом месте, были убиты, погибли от обстрелов, авианалетов или минно-взрывных травм либо умерли из-за отсутствия медицинской помощи, заявили Фильчаков и начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что 99% тел, эксгумированных на данный момент, имеют признаки насильственной смерти.

При эксгумации тел военных и гражданских были найдены свидетельства пыток. «В первой могиле, которую вскрывали, на шее умершего была обнаружена веревка. А на конечностях трупа есть переломы», — сказал Фильчаков. Фотограф Сергей Нужненко опубликовал снимок одного из погибших военных, у которого связаны руки. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что других военных также похоронили со связанными руками. Они были застрелены. Предполагается, это украинские военнопленные, которых пытали, а затем убили, заявил Лубинец.