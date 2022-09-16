Симонян о продолжающихся переговорах Азербайджана и Армении по мирному договору

Переговоры по мирному соглашению Армении и Азербайджана продолжаются. Так сказал спикер парламента Армении Ален Симонян в интервью армянским СМИ.

Спикер выразил надежду, что в скором времени мирный договор станет реальностью.

Симонян отреагировал и на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой "о продолжающихся мирных переговорах даже в такой ситуации".

"А почему возникла эта ситуация? Что значит в "даже в такой ситуации", а кто гарант того, чтобы "такой ситуации" не возникло?" - раздраженно спросил Симонян.

Журналист предложил Симоняну выйти на улицы и поинтересоваться у граждан, которые, на его взгляд скажут, что Россия сама не в лучшем положении из-за ситуации в Украине и помочь не может.

"Пусть Россия скажет нам об этом. Почему не говорит нам, что сейчас не может ничего предпринять? Но имитация, или оставлять в этой ситуации… Это у России большая территория. Извините, но у нас нет этого ресурса. Мы – маленькая трехмиллионная страна..." - сказал он.