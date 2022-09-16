Шахрияр Мамедъяров сыграл с Ароняном и занял 3-е место в Сент-Луисе
В американском Сент-Луисе завершается шахматный турнир 2022 Champions Showdown: Chess 9LX с участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.
10 гроссмейстеров, среди которых и завершивший серьезную шахматную карьеру Гарри Каспаров, играли в шахматы-960 или, как их чаще называют, шахматы Фишера. Отличие от классических шахмат заключается в том, что начальная расстановка фигур определяется случайным образом. Контроль времени на нынешнем турнире был 20 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.
По итогам однокругового турнира Шахрияр Мамедъяров, лидировавший перед последним днем соревнования, набрал 6 очков из 9-ти возможных и занял 3-е место. Сегодня Шахрияр обыграл представителя США Леньера Домингеса, уступил россиянину Петру Свидлеру и сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, переехавшим в США.
В предыдущие дни Мамедъяров выиграл у американца Хикару Накамуры, уступил другому представителю США Фабиано Каруане, сыграл вничью с французом Алирезой Фируджей, а затем одержал три подряд победы – над еще одним американцем Уэсли Со, Гарри Каспаровым и Яном Непомнящим, выступающими сейчас под флагом ФИДЕ.
Первые два места заняли Фируджа и Каруана, набравшие по 6,5 очка. В эти минуты они играют тай-брейк.
Призовой фонд нынешнего соревнования – 150 тысяч долларов. Победитель получит 37500. Шахрияр Мамедъяров заработал в США 17500 долларов.