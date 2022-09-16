Шахрияр Мамедъяров сыграл с Ароняном и занял 3-е место в Сент-Луисе

В американском Сент-Луисе завершается шахматный турнир 2022 Champions Showdown: Chess 9LX с участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.

10 гроссмейстеров, среди которых и завершивший серьезную шахматную карьеру Гарри Каспаров, играли в шахматы-960 или, как их чаще называют, шахматы Фишера. Отличие от классических шахмат заключается в том, что начальная расстановка фигур определяется случайным образом. Контроль времени на нынешнем турнире был 20 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

По итогам однокругового турнира Шахрияр Мамедъяров, лидировавший перед последним днем соревнования, набрал 6 очков из 9-ти возможных и занял 3-е место. Сегодня Шахрияр обыграл представителя США Леньера Домингеса, уступил россиянину Петру Свидлеру и сыграл вничью с армянином Левоном Ароняном, переехавшим в США.