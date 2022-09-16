Во время передачи российского журналиста и пропагандиста Владимира Соловьева советский и российский режиссер Карен Шахназаров признал достижения украинского главнокомандующего Валерия Залужного.

Шахназаров, который часто появляется в эфирах Соловьева, известный своей антиукраинской позицией, просто был вынужден признать талант полководца Залужного. Он в восторге от комбинаций, которые придумывает главнокомандующий ВСУ.

"Недооценка противника. Она постоянна, она и сейчас происходит. Ну вот мы все – американцы, американцы. Надо признать, что Залужный – талантливый главнокомандующий. Надо признать! Не обязательно даже быть стратегом, чтобы увидеть, что он талантливый мужик в смысле военного дела, интересные комбинации придумывает. Так это надо признать", - сказал Шахназаров.

Ранее The New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве писало, что планы успешного контрнаступления украинской армии на северо-востоке и на юге Украины были разработаны украинскими военными в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами. По словам одного из руководителей Пентагона Колина Каля, наступление на двух направлениях – северном и южном – было предложено украинскими военными.