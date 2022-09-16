Посол Хорлеманн хочет поближе познакомиться с Азербайджаном: поедет в Шушу

В пресс-службе госкомитета сообщили, что дипломата, только приступившего к работе в Азербайджане, подробно проинформировали об основных направлениях государственной политики в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами, о деятельности комитета.

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился в пятницу, 16 сентября, с новым послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном.

Послу рассказали, что в результате политики этнической чистки и оккупации, проведенной Арменией, более миллиона азербайджанцев были перемещены с постоянного места жительства. И лишь два года назад, после Отечественной войны, вынужденные переселенцы получили возможность вернуться на родину своих предков.

Ровшан Рзаев, председатель госкомитета, сказал, что решение проблем внутренне перемещенных лиц является одним из приоритетов социальной политики руководства Азербайджана. Отмечено, что на освобожденных территориях проводятся масштабные ремонтно-восстановительные работы, вынужденные переселенцы готовятся к возвращению на родину. Он также выразил уверенность, что Германское общество по международному сотрудничеству (GİZ GmbH) продолжит свою успешную работу с внутренне перемещенными лицами в период Великого возвращения.

Посол Ральф Хорлеманн поблагодарил за встречу и подробную информацию, подчеркнул, что в ходе своей деятельности постарается еще больше укрепить германо-азербайджанские отношения. Дипломат отметил, что хочет поближе познакомиться с Азербайджаном, и с этой целью решил отправиться в Шушу. Хорлеманн также высоко оценил восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях Азербайджана.