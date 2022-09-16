Нэнси Пелоси хочет, чтобы Россия «почувствовала боль»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила за продолжение поддержки Украины. По ее мнению, это, а также антироссийские санкции, будут способствовать прекращению огня.

«Для этого (прекращения огня) необходима значительная поддержка в области безопасности, гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию почувствовать боль», - сказала Пелоси, слова которой приводят российские СМИ.

Пелоси считает, что Россию необходимо привлечь к ответственности за действия в Украине, и что российские военные совершают там преступления. Она отметила, что в Палате представителей обсуждается вопрос конфискации замороженных активов для восстановления Украины.