Американский марсоход Perseverance, исследовавший участок дельты пересохшей в незапамятной древности реки, обнаружил необычайно высокое содержание органического вещества в марсианских породах, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – NASA.

Эти породы, сформированные из магмы глубоко в недрах Марса, были выброшены на его поверхность в результате извержения, когда на планете еще проявлялась вулканическая активность.

«Породы, которые мы исследовали в дельте, имеют самую высокую концентрацию органического вещества, которую мы когда-либо обнаруживали в ходе миссии», - уверен Кен Фарли, научный сотрудник проекта «Настойчивость» Калифорнийского технологического института.

Если гипотезы ученых верны, кратер Джезеро, который в древности был дном озера и впадавшего в него дельты, содержал 3,5 млрд лет назад «потенциально обитаемую среду». Современная наука считает, что приблизительно в эту эпоху на Земле зародилась первая жизнь.

Миссия марсохода, начавшаяся на Красной планете 18 месяцев назад, включает в себя поиск признаков древней микробной жизни. В настоящее время роверу удалось собрать 12 образцов горных пород, которые впоследствии будут отправлены на Землю.