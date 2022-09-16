Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 08:03

В России при загадочных обстоятельствах скончался еще один олигарх. Как сообщалось, Иван Печорин, исполнительный директор по авиационной безопасности «Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики», погиб после «падения» с катера у берегов Владивостока. Это событие произошло после участия Печорина во владивостокском Восточном международном экономическом форуме. Смерть Ивана Печорина подтвердила «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Как известно, эта структура разрабатывает по поручению правительства России природные ресурсы на Дальнем Востоке и в Арктике. Сообщается, что Печорин отвечал за развитие авиационной доступности Дальнего Востока, в том числе, за счет модернизации инфраструктуры аэропортов и строительства новых взлетно-посадочных полос.

«12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги», — говорится в кратком заявлении корпорации, отмечающем «невосполнимую утрату». Никаких дополнительных подробностей об обстоятельствах смерти Печорина в заявлении не приводится. Однако местные СМИ цитируют официальных лиц Владивостока, заявивших, что 39-летний Печорин скончался 10 сентября, упав за борт прогулочного катера неподалеку от острова Русский. Поиски продолжались два дня, прежде чем тело Печорина было найдено выброшенным на берег. Российское информационное агентство Baza заявило со ссылкой на неназванного свидетеля, что Печорин и те, кто находился с ним на борту лодки, в момент его падения за борт были пьяны. По информации издания, погибший с друзьями были в состоянии сильного алкогольного опьянения уже когда поднялись на борт прогулочного катера. Мало того, Печорин перед отплытием решил искупаться, что возмутило капитана судна, который не хотел выходить в море после захода солнца. Источник канала сообщил, что на катере компания продолжила выпивать, а спустя сорок минут после отплытия капитану сообщили о человеке за бортом. Предположительно, Печорин упал в воду с палубы в носовой части судна. По другой версии, как пишет издание, топ-менеджер, проигнорировав замечания капитана, сел на декоративный забор и выпал в море, когда катер качнулся на воде. Сразу после этого капитан развернул судно и вместе с командой приступил к поискам. Тем временем, западные СМИ не считают смерть Печорина случайностью и напоминают, что с начала 2022 года при загадочных обстоятельствах погибли свыше десяти крупных бизнесменов, связанных, в основном, с нефтегазовым бизнесом в России. Как правило, причиной смерти называли суицид. В некоторых случаях бизнесменов находили мертвыми вместе с семьями. По официальной версии, они сначала убивали членов своей семьи, в том числе, малолетних детей, после чего заканчивали жизнь самоубийством.

Британское издание «Экспресс» пишет, что состоятельных соратников президента Путина уже несколько месяцев находят мертвыми один за другим. По данным издания, подозрения падают на секретных агентов, действующих по поручению Путина. «Приспешники Владимира Путина охотятся на богатых россиян, которым грозят убийством, если они откажутся отдать активы его союзникам», - заявил Андрей Сидельников, российский диссидент и лидер российского молодежного оппозиционного движения «Пора». Сидельников, который был вынужден покинуть Россию 15 лет назад и в настоящее время живет в Великобритании, сказал, что, по его мнению, гибель стольких высокопоставленных чиновников и бизнесменов «не случайна». «Кремль избавляется от неугодных людей, - подчеркнул он. — Это могут быть как политические, так и экономические убийства. В России происходит большой передел рынка». Российские миллиардеры с заметной неохотой критиковали Путина за его решение вторгнуться в Украину. Вместе с тем, Сидельников подчеркнул, что считать их союзниками Путина было бы ошибкой.