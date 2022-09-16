Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 08:19

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) предложила представителям сирийской оппозиции покинуть страну до конца года. По имеющимся данным, распоряжение было передано оппозиции после переговоров между директором МİT Хаканом Фиданом и Али Мамлюком, главой сирийской разведывательной службы («Аль-Мухаберат»). По данным базирующегося во Франции сайта Intelligence Online, который специализируется на разведывательной тематике, переговоры между руководителями турецкой и сирийской разведок проходили при посредничестве России. (Ранее уже поступали сообщения о встрече Хакана Фидана и Али Мамлюка в Москве – ред.).

Сообщается, что хоть диалог глав двух спецслужб не принес конкретных результатов, стороны, тем не менее, предъявили друг другу свои требования и озвучили позиции. Арабская служба международного информационного агентства «Спутник» России также сообщает, что глава MİT провел встречу с лидерами сирийской оппозиции, действующей в Турции, и передал им требование покинуть страну до конца года. Согласно информации, данное требование было адресовано «Коалиции сирийской оппозиции и революционных сил». Кроме того, MİT предупредил оппозицию, чтобы она нашла другую страну для работы и разорвала все связи с турецкими СМИ. В сообщении говорится, что президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение закрыть офисы сирийской оппозиции в Турции и прекратить их финансовую поддержку. Источники агентства «Спутник» уточняют, что тем сирийским оппозиционерам, которые успели получить турецкое гражданство, разрешили остаться в стране, но с условием, что они не будут заниматься политической деятельностью и должны прекратить любые контакты с прессой. Также сообщается, что в настоящее время сирийская оппозиция занята поиском офисов в ряде стран Персидского залива. Напомним, что агентство «Тасним», аффилированное с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), еще несколько недель назад писало, что власти Турции намерены выдворить сирийскую оппозицию. Но тогда один из её представителей опроверг эту информацию.

Следует напомнить, что ограничение деятельности сирийской оппозиции в Турции связано с двухсторонними попытками Анкары и Дамаскав восстановить отношения, прерванные в 2011 году. Как известно, между турецкими и сирийскими властями при посредничестве России начались определенные контакты, в результате которых на повестке дня стоит вопрос организации прямой встречи Эрдогана и Башара Асада. Одним из условий Сирии по нормализации отношений с Анкарой, публично выдвинутых Башаром Асадом, является вывод турецких войск с севера Сирии. В ответ на это министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал требование Дамаска «неправильным и нереалистичным». В частности, беседую с журналистами в Анкаре, Чавушоглу подчеркнул: «Если сегодня мы уйдем с этих земель, то сирийский режим не сможет контролировать эти территории, поскольку террористические организации возьмут их под свой контроль. Это риск и для нас, и для сирийского режима. Не говоря уже о том, что Турция может вновь столкнуться с серьезным наплывом беженцев».