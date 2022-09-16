Как сообщает haqqin.az со ссылкой на SOCAR, Мусадик Масуд Малик еще раз выразил поддержку Пакистаном территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, выразил соболезнования семьям погибших при предотвращении широкомасштабной провокации Армении азербайджанских военных.

"В ходе беседы обсуждались перспективы взаимного сотрудничества в нефтегазовой сфере, особенно в области торговли нефтепродуктами, поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также развития газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении SOCAR.

Были обсуждены долгосрочные стратегические инициативы SOCAR, пакистанский министр был проинформирован о региональных и глобальных энергетических проектах, а также инвестициях, осуществляемых SOCAR в зарубежных странах.