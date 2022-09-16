Что обсудили глава SOCAR c Мусадиком Масудом Маликом? почти официоз
Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился в пятницу с государственным министром нефти Министерства энергетики Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на SOCAR, Мусадик Масуд Малик еще раз выразил поддержку Пакистаном территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, выразил соболезнования семьям погибших при предотвращении широкомасштабной провокации Армении азербайджанских военных.
"В ходе беседы обсуждались перспективы взаимного сотрудничества в нефтегазовой сфере, особенно в области торговли нефтепродуктами, поставок сжиженного природного газа (СПГ), а также развития газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении SOCAR.
Были обсуждены долгосрочные стратегические инициативы SOCAR, пакистанский министр был проинформирован о региональных и глобальных энергетических проектах, а также инвестициях, осуществляемых SOCAR в зарубежных странах.
В связи с этим были рассмотрены потенциальные возможности сотрудничества с пакистанскими компаниями.