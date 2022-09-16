День предателя: ракета по зданию, граната в окно, бомба под машиной, пуля в лицо или нож в спину

Еще не взошло солнце, как стало известно о смерти в Бердянске Олега Бойко, заместителя главы военно-гражданской администрации города, и его жены Людмилы, возглавлявшей городской избирательный комитет, занимавшийся подготовкой референдума о присоединении к России.

И почти в то же время пришло сообщение, что произошел взрыв в Луганске в здании Генеральной прокуратуры «Луганской республики», в результате которого генпрокурор Сергей Горенко погиб, а его заместительница Екатерина Стегленко умерла от ранений спустя некоторое время.

Утром по зданию областной администрации в Херсоне, где проходило совещание глав районных оккупационных администраций, был нанесен удар ракетами HIMARS, которые снесли пару этажей. О том, кто из коллаборантов погиб, неизвестно, но кадры с плачущим в своем кабинете Кириллом Стремоусовым, заместителем главы администрации Херсонской области, облетели соцсети. Он убежден, что целились в него.

Это далеко не первые и, разумеется, не последние случаи покушения и ликвидации предателей. Они случались и до «большой» войны. Самый известный – это, конечно, подрыв 31 августа 2018 года главы «ДНР» Александра Захарченко.

Что отличает нынешнюю ситуацию от прежних: охота на коллаборантов ведется после крайне успешного наступления украинской армии, в результате которого была освобождена Харьковская область и созданы предпосылки для освобождения большой части Луганской. Кроме того, в Херсонской области российские войска давно перешли к обороне и понемногу уступают населенный пункт за населенным пунктом. Бои идут в паре десятков километров от самого Херсона.

После 2014-2015 годов в оккупированной части Луганской и Донецкой областей, не говоря уже о включенном в состав РФ Крыме, немалое число граждан Украины, оказавшихся в оккупации, были уверены, что Россия пришла туда навсегда. После вторжения 24 февраля такие нашлись и на новых оккупированных территориях. Кто-то постарался оттуда выбраться, кто-то организовать борьбу, большинство – просто набрались терпения, чтобы выжить, но нашлись и те, кто кинулся прислуживать новой власти, доказывать новым господам свою незаменимость.

А вот буквально пару недель сентября коренным образом изменили ситуацию. Теперь уже и в Крыму бывшие украинские граждане и во множестве приехавшие и поселившиеся россияне испытывают смутные подозрения, а порой и панику: вероятность того, что украденную территорию придется возвращать, все больше возрастает. А вместе с тем возрастает вероятность, что за сотрудничество с российскими властями, за предательство Украины придется отвечать. Ракета по зданию, граната в окно, бомба под машиной, пуля в лицо или нож в спину – вполне возможный исход для коллаборанта, примеры множатся. Многие ли захотят искушать судьбу? Будет ли драка за право занять место выбывших в результате работы украинских мстителей и встать в очередь на покушение?