Жаля Агазаде, собкор 08:58

Румынские таблоиды пишут о любовных связях двух богатых молодых людей из Азербайджана с местной «светской львицей». По данным сайта CANCAN.RO, Моника Кристеску, одна из владелиц сети магазинов оптики и завсегдатай роскошных бухарестских ресторанов, известная как «мини-принцесса очков», была любовницей «очень серьезного азербайджанского инвестора». Сообщается, что упомянутый азербайджанец «имеет деловые отношения с весьма влиятельной семьей» в Баку и является младшим владельцем «очень известной» аптечной сети в Румынии.

До конца нынешнего лета у Кристеску и этого азербайджанца по всем законам жанра развивался страстный роман. Встречи влюбленных происходили в бухарестской резиденции «мини-принцессы очков», где пара жила некоторое время. Но две недели назад молодой инвестор неожиданно «исчез». В результате ни самого мужчину, ни его роскошных автомобилей, припаркованных перед особняком Моники Кристеску, больше никто не видел.

Однако, как утверждают светские хроникеры таблоидов, Кристеску «в долгу не осталась» и ринулась на поиски новых любовных приключений. После таинственного «исчезновения» азербайджанского возлюбленного «светскую львицу» из Бухареста видели как минимум на двух свадьбах и в нескольких роскошных ресторанах румынской столицы. Перед одним из которых, Isolette, местные папарацци застали в минувшее воскресенье Монику с ее близкой подругой, которую сопровождал бойфренд, - отпрыск очень богатой азербайджанской семьи, владеющей в Румынии крупным бизнесом. Узнав, что место возлюбленного «мини-принцессы очков» вакантно, отпрыск тут же познакомил ее со своим близким другом - еще одним «серьезным азербайджанским инвестором», который, по идее, должен был компенсировать внезапное исчезновение предыдущего. И хотя очередной «азербайджанский инвестор» был женат, ему это ничуть не помешало усадить новую возлюбленную в свой Bentley и скрыться с ней в предвечерней дымке.