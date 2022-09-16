Раиси о возможной встрече с Байденом

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что не видит «никакой пользы от встречи с президентом США Джо Байденом» на полях Генассамблеи ООН, сообщает CBS News.

«Я не думаю, что такая встреча состоится. Я не думаю, что встреча или разговор с ним будут полезны», - сказал Раиси на вопрос о том, возможна ли его встреча с Байденом.

Иранский лидер добавил, что Тегеран не видит существенной разницы между нынешней американской администрацией и прошлой во главе с Дональдом Трампом, который вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.