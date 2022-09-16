Таджикистан обвинил Кыргызстан: готовятся провокации

«Кыргызская сторона готовится к очередным провокационным действиям и дестабилизации обстановки на границе». Об этом заявил пресс-центр погранвойск Таджикистана.

«По состоянию на утро 17 сентября ситуация на государственной границе Таджикистана с Кыргызстаном считается относительно стабильной. Однако в ряде случаев кыргызские военные нарушают требования соглашения о прекращении огня», - говорится в заявлении.

Отмечается, что обстрел приграничных районов Таджикистана ведется со стороны населенных пунктов Самаркандак и Коктош Баткенского района Кыргызстана.

«При этом наблюдается переброска сил и дополнительной военной техники ВС Кыргызстана на линию границы и усиление боевых позиций, что свидетельствует о готовности к очередным провокационным действиям по дестабилизации обстановки», - заявили в пресс-центре погранвойск.

Ранее утром в субботу, 17 сентября, стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. По данным кыргызской стороны, войска Таджикистана обстреляли населенные пункты Паскы и Достук. В свою очередь, МВД Таджикистана сообщило о разрушении мечети ударом кыргызского беспилотника.