РПЦ хочет установить диалог между Азербайджаном и Арменией
«Русская православная церковь готова содействовать установлению диалога между духовными лидерами Азербайджана и Армении». Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.
Митрополит пояснил, что после своего назначения на должность провел встречу с главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде и подчеркнул, что в РПЦ готовы участвовать в налаживании диалога между Азербайджаном и Арменией совместно с религиозными лидерами двух стран.