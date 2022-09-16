Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 11:42

«Без подписания соглашения Казахстан договорился отгрузить до конца 2022 года по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) четыре миллиона тонн нефти», - сообщил журналистам Артур Шахназарян, нефтегазовый аналитик по проектам западного региона Казахстана. Как передает КазТАГ, Шахназарян отметил, что президентская администрация в Астане дала команду Министерству энергетики провести через Баку – Тбилиси – Джейхан определенные потоки нефти.

«Решили перевозить порциями по 1,5 миллиона тонн в месяц, - сообщил аналитик. – До конца года договорились на четырех миллионах. С другой стороны, не факт, что экспорт по указанному маршруту будет. В Астане ждут развития событий и реагировать на них будут ситуативно. Власти и «КазМунайГаз» в растерянности, толком и не знают, что делать. По сути, пока ничего конкретного они не предпринимают…» Комментируя эту информацию для haqqin.az, Сергей Смирнов, руководитель информационно-аналитического нефтегазового портала Oilnews.kz, сказал, что казахстанский экспорт нефти оказался в сложной ситуации после того, как Россия под разными предлогами остановила транспортировку нефти из Казахстана по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), протянутому от нефтяных месторождений в Западном Казахстане до порта Новороссийск. По его мнению, Москва остановила работу КТК по политическим мотивам, связанным с позицией Казахстана в отношении Донбасса. По всей видимости, Кремлю очень не понравилось заявление президента Касым-Жомарта Токаева, назвавшего самопровозглашенные ЛНР и ДНР «квазигосударственными территориями», которых Астана не намерена признавать. Не случайно, именно после этого заявления у казахстанского президента начались «технические проблемы» с КТК. Эксперт уверен, что Казахстан пожинает горькие плоды пренебрежения таким важным вопросом, как диверсификация маршрутов экспорта энергоресурсов. Все годы независимости власти Астаны делали ставку на экспорт минерального сырья, в котором безраздельно доминирует нефть. Более 40 процентов бюджета и 60 процентов экспортных доходов Казахстана приходятся на углеводороды, вот почему любая приостановка экспорта болезненно сказывается на состоянии госбюджета Казахстана. Именно так и назрела острая необходимость альтернативной логистики нефтяного экспорта. «Как только остановилась прокачка по КТК, Касым-Жомарт Токаев в срочном порядке поручил правительству заняться расширением экспортной логистики и найти пути транспортировки нефти в обход России, - отметил Сергей Смирнов. – Через КТК перекачивается более трети нефти, добываемой в Казахстане, и около 80 процентов, экспортируемой в Европу. КТК – это самый мощный и, одновременно, наиболее дешевый маршрут доставки казахстанской нефти на мировые рынки. После завершения работ по расширению КТК пропускная способность нефтепровода должна достигнуть ежегодно 76 миллионов тонн с использованием антифрикционных присадок и 67 миллионов – без таковых. Но если отказаться от КТК, то придется сокращать производство нефти на всех трех крупных проектах – Кашаган, Карачаганак и Тенгиз».

Эксперт подчеркнул, что по итогам 2021 года объем добычи нефти в Казахстане составил 85,9 миллиона тонн, а ее экспорт – 67,6 миллиона. План добычи нефти на 2022 год – 87,5 миллиона, экспорта – 69 миллионов тонн. 60 процентов от общей нефтедобычи в стране приходится на три крупных нефтегазовых проекта – Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. По итогам прошлого года добыча на них составила соответственно 26,5, 16,2 тонн и 11,5 миллиона тонн. Основными потребителями казахстанской нефти являются страны ЕС, из которых на Италию, Францию и Нидерланды приходится примерно 45 процентов (31 миллион тонн). «Практически весь объем казахстанского экспорта (96 процентов) проходит через территорию России, - говорит Смирнов. – До недавнего времени такое положение вполне устраивало казахстанских чиновников, поскольку избавляло их от необходимости искать деньги на прокладку альтернативных путей, избавляло их от проведения сложных переговоров и прочее». По словам эксперта, в целом возможности «КазМунайГаз» проработать альтернативные маршруты экспорта нефти весьма ограничены. Наиболее короткий путь к портам открытых морей пролегает через Иран, но этот маршрут может стать реальным лишь после снятия антииранских санкций.

В свою очередь, экспорт нефти в Китай по маршруту Атасу – Алашанькоу составляет 11 миллионов тонн в год, из которых Казахстану принадлежит всего один миллион тонн, остальные десять – это нефть из России. Впрочем, и в китайском направлении существует немало проблем: заторы железнодорожных перевозок в районе погранпереходов, нехватка цистерн и пр. Кроме того, китайский маршрут – это рынок одного покупателя. Причем очень жесткого в переговорах. В качестве приоритетной цели президент Токаев предложил проработать использование Транскаспийского маршрута, который предлагает транспортировку нефти танкерами через акваторию Каспийского моря в Баку и уже оттуда нефтепроводами, идущими в обход территории России, на внешние рынки. Однако по нефтепроводу БТД прокачивается азербайджанское сырье высокого качества (марка Brent, которая дороже казахстанской на 3-4 доллара). Таким образом, если по трубопроводу начнут прокачивать более сернистую и тяжелую тенгизскую и кашаганскую нефть, то акционеры БТД поднимут тариф за прокачку, чтобы компенсировать потери из-за снижения качества продукта. «Кроме того, чтобы из порта Баку казахстанская нефть попала непосредственно в трубопровод БТД, необходимо восстановление и расширение бездействующего долгое время трубопровода-перемычки на терминале Сангачалы. Что также потребует дополнительных затрат и времени, - отметил Смирнов. – Помимо этого, танкерами через Каспийское море, а затем по трубопроводу БТД можно формально отправлять около 12 миллионов тонн в год, но в реальности – только от двух до пяти миллионов. Словом, маршрут получается и долгий, и дорогой».