В ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении в Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском районах инженерно-укрепительные подразделения ВС Азербайджана продолжают расчищать территории и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии, которые диверсионные группы армянской стороны заминировали в темное время суток, используя горный рельеф местности и ущелья, сообщает Минобороны Азербайджана.

На территории разминирования было обнаружено и обезврежено 100 противопехотных мин ПМН-Э армянского производства, 8 противопехотных мин ПМН-2 и 10 противотанковых мин.

Продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению.