Жапаров обратился к нации из-за боевых действий с Таджикистаном

«Власти Кыргызстана приложат все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации на границе с Таджикистаном». Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров в ходе своего обращения к нации.

Глава государства отметил, что скоро ожидаются переговоры пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, что днем ранее президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились о необходимости дипломатическими средствами решить возникший вооруженный конфликт на границе двух стран.