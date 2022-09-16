Джагаряна убрали из Ирана наш комментарий
Свершилось. После череды дипломатических скандалов свой пост покидает Левон Джагарян, пребывание которого с 2011 года на своем посту трудно охарактеризовать иначе как «недоразумение». Скандалы и скандальчики постоянно сопровождали его пребывание в Иране – а практической работы заметно не было.
На место Левона «Лаваша» Джагаряна в Тегеран поедет заместитель директора Второго департамента Азии МИД Алексей Дедов, с 2013 по 2019 годы возглавлявший дипломатическую миссию РФ в Пакистане.
То он заявляет, что «российские власти не видят препятствий для использования в будущем военной инфраструктуры Ирана, включая и авиабазу в Хамадане, для нанесения авиаударов по объектам террористов в Сирии». И при этом на вопрос о том, есть ли какие-либо препоны для использования в дальнейшем ВКС РФ авиабазы в Хамадане, на чистом глазу отвечает: «Я не вижу каких-либо признаков, которые бы свидетельствовали о том, что вы говорите».
То, что такая деятельность категорически запрещена Конституцией Ирана, «гения дипломатии» ничуть не смутила. Ну не читал он этот документ, что с него взять.
То он фотографируется с новым главой дипмиссии Великобритании в Иране Саймоном Шерклиффом на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 года. В Иране эта тема весьма болезненная, а потому в иранских СМИ начинается скандал, а депутаты иранского парламента требуют от него извинений.
То он сетует, что иранский запрет на алкоголь препятствует российскому турпотоку в Исламскую Республику. То накануне визита Владимира Путина в Тегеран заявляет, что иранцы должны Москве сотни миллионов евро - и не платят.
Но Джагаряну было некогда задумываться о последствиях своих шагов и заявлений. Бизнес – вот что было главным его увлечением на дипломатическом посту. Джагарян сформировал вокруг посольства кластер «дополнительных визовых услуг», мелких фирмочек, торгующих визами и «консультирующих» недобросовестных бизнесменов в деликатных вопросах обхода российского законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности.
Конечно, занимается он этим не сам, он лишь принимает толстые «конверты» от своих юрких соплеменников. Но и это, согласитесь, требует времени – где уж ту вникать в профессиональную деятельность, разбираться в иранской внутриполитической интриге и формировать пророссийское лобби среди местных политиков, симпатизирующих России.
Уходило время и на то, чтобы курировать открытый на территории российской дипломатической миссии уютный ресторанчик с чудным названием «Армянский клуб». Именно там по личному распоряжению посла все сотрудники были обязаны отмечать свои дни рождения или иные торжества. И каждый смышленый сотрудник понял – о других ресторанах нужно забыть. Не хочешь проблем с карьерой – тогда армянский ресторанчик твой лучший выбор. А заодно – и лучший спонсор вкусной жизни Левона Джагаряна и небольшого круга его приближенных.
А еще он очень любит лесть, пусть и самую грубую. Как рассказывал один из источников haqqin.az, «прихвостни в посольстве как-то нашептали ему, что подчиненные называют его Шахиншахом. Что было на самом деле грубой лестью, поскольку в действительности среди подчиненных он проходил под псевдонимом «Лаваш». Но это так воодушевило Джагаряна, что на мероприятии по случаю своего дня рождения в 2020 году в церемониальном зале посольства он с нескрываемым наслаждением заявил: «Оказывается, мои подчиненные величают меня Шахиншах».
В итоге, когда Москве понадобилось расширение партнерства с Ираном, оказалось, что ничего к этому с российской стороны не готово. Джагарян попытался сказать что-то о том, что в поддержке Ираном российского вторжения в Украину есть и его заслуга – но тут уж подобной наглости возмутились и в Тегеране, и в Москве. А потому, несмотря на высоких покровителей, Джагарян вылетел со своего поста пробкой из-под шампанского – клоуны на таких постах по нынешним временам не нужны.
Теперь разгребать то, что в Тегеране наворотил Джагарян, предстоит Алексею Дедову. Насколько он будет успешным как дипломат – сказать пока трудно, слишком уж все в российско-иранских отношениях запущено и запутано. Но хоть клоунады прекратятся – и то хорошо.