Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 12:21

Свершилось. После череды дипломатических скандалов свой пост покидает Левон Джагарян, пребывание которого с 2011 года на своем посту трудно охарактеризовать иначе как «недоразумение». Скандалы и скандальчики постоянно сопровождали его пребывание в Иране – а практической работы заметно не было. На место Левона «Лаваша» Джагаряна в Тегеран поедет заместитель директора Второго департамента Азии МИД Алексей Дедов, с 2013 по 2019 годы возглавлявший дипломатическую миссию РФ в Пакистане.

То он заявляет, что «российские власти не видят препятствий для использования в будущем военной инфраструктуры Ирана, включая и авиабазу в Хамадане, для нанесения авиаударов по объектам террористов в Сирии». И при этом на вопрос о том, есть ли какие-либо препоны для использования в дальнейшем ВКС РФ авиабазы в Хамадане, на чистом глазу отвечает: «Я не вижу каких-либо признаков, которые бы свидетельствовали о том, что вы говорите». То, что такая деятельность категорически запрещена Конституцией Ирана, «гения дипломатии» ничуть не смутила. Ну не читал он этот документ, что с него взять. То он фотографируется с новым главой дипмиссии Великобритании в Иране Саймоном Шерклиффом на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция 1943 года. В Иране эта тема весьма болезненная, а потому в иранских СМИ начинается скандал, а депутаты иранского парламента требуют от него извинений.

То он сетует, что иранский запрет на алкоголь препятствует российскому турпотоку в Исламскую Республику. То накануне визита Владимира Путина в Тегеран заявляет, что иранцы должны Москве сотни миллионов евро - и не платят. Но Джагаряну было некогда задумываться о последствиях своих шагов и заявлений. Бизнес – вот что было главным его увлечением на дипломатическом посту. Джагарян сформировал вокруг посольства кластер «дополнительных визовых услуг», мелких фирмочек, торгующих визами и «консультирующих» недобросовестных бизнесменов в деликатных вопросах обхода российского законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности. Конечно, занимается он этим не сам, он лишь принимает толстые «конверты» от своих юрких соплеменников. Но и это, согласитесь, требует времени – где уж ту вникать в профессиональную деятельность, разбираться в иранской внутриполитической интриге и формировать пророссийское лобби среди местных политиков, симпатизирующих России.