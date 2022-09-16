Синоптики о погоде в Баку на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, прогнозируется южный ветер, передает Национальная гидрометеорологическая служба.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 20-23, днем - 25-29 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.
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