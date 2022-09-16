На азербайджано-иранской границе задержаны граждане Шри-Ланки
«Задержаны граждане Шри-Ланки, пытавшиеся нелегально перебраться из Азербайджана в Иран». Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.
Инцидент произошел в четверг, 15 сентября. На территории пограничной заставы пограничного отряда «Горадиз» войск ГПС, расположенной вблизи села Биринджи Шахсевян Бейлаганского района, при попытке пересечения госграницы Азербайджана в направлении Ирана были задержаны четверо граждан Шри-Ланки.
В ходе расследования было установлено, что они намеревались перебраться в одну из европейских стран, перейдя через госграницу Азербайджана в Иран, а оттуда в Турцию.