Турция осудила решение США по поводу Кипра

«Турция решительно осуждает решение США о расширении рамок решения об отмене оружейного эмбарго в отношении греческой общины Кипра». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики, распространенном в субботу, 17 сентября, передает «Анадолу».

В Анкаре подчеркнули солидарность с Турецкой Республикой Северного Кипра, отметив, что действия американской администрации противоречат принципу равноправия общин Кипра.

«Действия Вашингтона ужесточат бескомпромиссные подходы греческой общины Кипра и окажут негативное воздействие на урегулирование Кипрского вопроса в целом. На острове начнется гонка вооружений, что ударит по стабильности и миру во всем Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении.