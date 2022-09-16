Кремль о возможности ядерного удара по Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сослался на доктрину, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на территории Украины, передают российские СМИ.
«Читайте доктрину. Там все написано», - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно военной доктрине России, опубликованной на сайте Кремля, Российская Федерация «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».