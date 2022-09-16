Жапаров: мы не отдадим ни одного квадратного метра нашей земли

«В любом случае мы не отдадим никому ни одного квадратного метра земли, доставшейся нам в наследство от наших предков. Мы твердо защищаем наши национальные интересы!». Об этом на своей странице в социальных сетях написал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, демаркация и делимитация границы двух стран – сложная задача.

«Как показала история, пограничный вопрос – сложный вопрос, требующий большой осторожности и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию кыргызско-таджикской границы», – написал он.

Напомним, что ранее в пятницу, 16 сентября, на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном возобновились боевые действия. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Кыргызстан уже заявил о 24 погибших и 103 раненых.