Кыргызстан эвакуировал свыше 136 тысяч человек из-за боев на границе
Власти Кыргызстана эвакуировали из зоны столкновений на границе с Таджикистаном свыше 136 тысяч человек, сообщает правительство страны.
«В настоящее время в безопасную зону эвакуировано 136 770 граждан», — говорится в сообщении.
По данным властей, только на территорию приграничной с Таджикистаном Баткенской области Кыргызстана в пункты временного размещения вывезли почти 4,5 тыс. человек.
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