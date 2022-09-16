Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 14:11

После начавшихся 12 сентября ожесточенных столкновений на азербайджано-армянской границе отношения Никола Пашиняна с российскими политическими кругами резко обострились. Как известно, Армения, имеющая двусторонний военный союз с Россией, официально запросила военную помощь у ОДКБ.

Однако в ОДКБ не поверили слухам о том, что «территория одной из стран-членов блока подверглась прямому вторжению», и ограничились делегированием на армяно-азербайджанскую границу наблюдательной миссии. Что же касается реакции самой России, то Москва отказалась от открытой военной поддержки Армении, призвав Ереван к устранению напряженности «политическими средствами и переговорами». Отказ в помощи от ОДКБ и России еще более усилил антироссийские настроения в Ереване, прямым следствием которых стали более чем прозрачные намеки местных властей на причастность России к столкновениям, а также прямые призывы к выходу из ОДКБ. На фоне последних событий также резко ужесточилось отношение российских политических кругов к властям Армении. В Москве прямо говорят о том, что причиной отказа Еревану в помощи от России и ее союзников по ОДКБ являются отношения кабинета Пашиняна с Западом.

В частности, Алексей Кочетков, российский эксперт и близкий к Кремлю пропагандист путинской политики, заявил в интервью «Федеральному агентству новостей» (принадлежит медиагруппе Евгения Пригожина - «повара» Кремля и главе ЧВК «Вагнер» - прим. ред.), что у ОДКБ есть «ряд причин» отказать Армении в военной помощи. По словам Кочеткова, подобная реакция ОДКБ стала результатом откровенно глупой политики, которую в последние месяцы проводил Ереван. «Думаю, руководители ОДКБ отказали Армении в прямой военной поддержке потому, что больше не считают Никола Пашиняна, поддерживающего активные связи с Западом, ответственным партнером, - подчеркнул Кочетков. - Также в организации не считают нужным вступать на фоне проведения военной спецоперации на Украине в открытый конфликт с Турцией и Азербайджаном. В данный момент России и ее союзникам меньше всего нужен «второй фронт» на Кавказе. Но есть еще одна причина отказа ОДКБ в поддержке - она заключается в том, что в последние месяцы Никол Пашинян вел абсолютно самоубийственную для Армении внешнюю политику. В условиях жесткого противостояния России и Запада руководство Армении до последнего пыталось «усидеть на двух стульях». Поддерживать эту неумную политику ни у Москвы, ни у ее союзников просто нет возможности». Кочетков напомнил, что Никол Пашинян изначально был ставленником Запада и исподволь поддерживал существующие в стране скрытые антироссийские течения.

«За последний год Пашинян сделал ряд явно недружественных шагов и заявлений по отношению к России, и в целом проводит политику, которую трудно назвать союзнической по отношению к Москве, - подчеркнул российский эксперт. – И это при том, что в 2020-м в ходе вооруженного конфликта в Карабахе Россия оказала Еревану серьезную союзническую поддержку, по сути, остановив войну и предотвратив полный разгром Вооруженных сил Армении. В ответ от Еревана логично было ожидать хоть какой-то благодарности. Однако ни Пашинян, ни армянские политические элиты не сделали выводов из ситуации и продолжают пытаться вести собственную игру. Тем самым Армения показала себя крайне ненадежным партнером. И было бы крайне недальновидным со стороны России вступать ради такого партнера в конфликт с Анкарой и ставить под удар очень многие договоренности». По мнению Кочеткова, пока у власти в Армении находится Никол Пашинян и его сподвижники, Россия ни в чем не может быть уверена. «Никто не может гарантировать, что завтра Пашинян нас не предаст и не перейдет на сторону наших врагов, - уверен Кочетков. - Да, Армения поддержала ОДКБ в январе, когда была предпринята попытка государственного переворота в Казахстане, и отправила туда своих военных для наведения порядка. Но эта поддержка несколькими десятками солдат не идет ни в какое сравнение с конфликтом, который вот-вот разгорится в Карабахе. Дело в том, что речь идет о ситуации, в которой Еревану лучше искать компромиссы с Азербайджаном, нежели создавать ненужную напряженность. В своей политике Армения абсолютно не принимает во внимание интересы Российской Федерации, но при этом постоянно требует от нее каких-то жертв. Все это мы уже не раз проходили во времена Советского Союза, когда подобным образом вели себя многие страны-«партнеры». Но сейчас такая двуличная политика уже не работает». В свою очередь, руководство Армении уже открыто говорит, что больше не считает Россию и страны ОДКБ надежными союзниками. Вчера вечером спикер парламента Армении Ален Симонян дал интервью ереванскому Общественному телевидению, заявив, в частности, что Армения недовольна реакцией ОДКБ на произошедшее на границе.