Близкий к Кремлю российский эксперт заявляет, что Россия разорвала с Арменией новый поворот
После начавшихся 12 сентября ожесточенных столкновений на азербайджано-армянской границе отношения Никола Пашиняна с российскими политическими кругами резко обострились.
Как известно, Армения, имеющая двусторонний военный союз с Россией, официально запросила военную помощь у ОДКБ.
Однако в ОДКБ не поверили слухам о том, что «территория одной из стран-членов блока подверглась прямому вторжению», и ограничились делегированием на армяно-азербайджанскую границу наблюдательной миссии.
Что же касается реакции самой России, то Москва отказалась от открытой военной поддержки Армении, призвав Ереван к устранению напряженности «политическими средствами и переговорами».
Отказ в помощи от ОДКБ и России еще более усилил антироссийские настроения в Ереване, прямым следствием которых стали более чем прозрачные намеки местных властей на причастность России к столкновениям, а также прямые призывы к выходу из ОДКБ.
На фоне последних событий также резко ужесточилось отношение российских политических кругов к властям Армении. В Москве прямо говорят о том, что причиной отказа Еревану в помощи от России и ее союзников по ОДКБ являются отношения кабинета Пашиняна с Западом.
В частности, Алексей Кочетков, российский эксперт и близкий к Кремлю пропагандист путинской политики, заявил в интервью «Федеральному агентству новостей» (принадлежит медиагруппе Евгения Пригожина - «повара» Кремля и главе ЧВК «Вагнер» - прим. ред.), что у ОДКБ есть «ряд причин» отказать Армении в военной помощи.
По словам Кочеткова, подобная реакция ОДКБ стала результатом откровенно глупой политики, которую в последние месяцы проводил Ереван.
«Думаю, руководители ОДКБ отказали Армении в прямой военной поддержке потому, что больше не считают Никола Пашиняна, поддерживающего активные связи с Западом, ответственным партнером, - подчеркнул Кочетков. - Также в организации не считают нужным вступать на фоне проведения военной спецоперации на Украине в открытый конфликт с Турцией и Азербайджаном. В данный момент России и ее союзникам меньше всего нужен «второй фронт» на Кавказе. Но есть еще одна причина отказа ОДКБ в поддержке - она заключается в том, что в последние месяцы Никол Пашинян вел абсолютно самоубийственную для Армении внешнюю политику. В условиях жесткого противостояния России и Запада руководство Армении до последнего пыталось «усидеть на двух стульях». Поддерживать эту неумную политику ни у Москвы, ни у ее союзников просто нет возможности».
Кочетков напомнил, что Никол Пашинян изначально был ставленником Запада и исподволь поддерживал существующие в стране скрытые антироссийские течения.
«За последний год Пашинян сделал ряд явно недружественных шагов и заявлений по отношению к России, и в целом проводит политику, которую трудно назвать союзнической по отношению к Москве, - подчеркнул российский эксперт. – И это при том, что в 2020-м в ходе вооруженного конфликта в Карабахе Россия оказала Еревану серьезную союзническую поддержку, по сути, остановив войну и предотвратив полный разгром Вооруженных сил Армении. В ответ от Еревана логично было ожидать хоть какой-то благодарности. Однако ни Пашинян, ни армянские политические элиты не сделали выводов из ситуации и продолжают пытаться вести собственную игру. Тем самым Армения показала себя крайне ненадежным партнером. И было бы крайне недальновидным со стороны России вступать ради такого партнера в конфликт с Анкарой и ставить под удар очень многие договоренности».
По мнению Кочеткова, пока у власти в Армении находится Никол Пашинян и его сподвижники, Россия ни в чем не может быть уверена.
«Никто не может гарантировать, что завтра Пашинян нас не предаст и не перейдет на сторону наших врагов, - уверен Кочетков. - Да, Армения поддержала ОДКБ в январе, когда была предпринята попытка государственного переворота в Казахстане, и отправила туда своих военных для наведения порядка. Но эта поддержка несколькими десятками солдат не идет ни в какое сравнение с конфликтом, который вот-вот разгорится в Карабахе. Дело в том, что речь идет о ситуации, в которой Еревану лучше искать компромиссы с Азербайджаном, нежели создавать ненужную напряженность. В своей политике Армения абсолютно не принимает во внимание интересы Российской Федерации, но при этом постоянно требует от нее каких-то жертв. Все это мы уже не раз проходили во времена Советского Союза, когда подобным образом вели себя многие страны-«партнеры». Но сейчас такая двуличная политика уже не работает».
В свою очередь, руководство Армении уже открыто говорит, что больше не считает Россию и страны ОДКБ надежными союзниками.
Вчера вечером спикер парламента Армении Ален Симонян дал интервью ереванскому Общественному телевидению, заявив, в частности, что Армения недовольна реакцией ОДКБ на произошедшее на границе.
«Наши ожидания не оправдываются. И нам будет очень сложно объяснить народу Армении, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будем делать выводы, - заявил Ален Симонян. – Тем не менее мы продолжаем ждать соответствующей реакции от стран членов ОДКБ, хотя может возникнуть вопрос, чего еще от них можно ждать?!..»
Спикер также согласился с замечанием телеведущего, заявившего в прямом эфире, что Азербайджан уже давно не воспринимает всерьез «пистолет» ОДКБ.
«Если вам или телезрителям кажется, что я буду защищать ОДКБ, то такого желания у меня нет, и я полностью разделяю эту оценку. Да, возможно, сейчас не время для резких движений, но эту оценку я разделяю», - подчеркнул Симонян.
Спикер парламента напомнил, что между Арменией и Россией существует договор о дружбе и взаимопомощи, и армянская сторона ждет от Москвы не заявлений или половинчатых слов, а конкретных действий.
Ален Симонян заявил также, что возмущен провокационными заявлениями в адрес армянских властей.
«Я удивлен и выражаю свое несогласие с тем, что российское Общественное телевидение показывает репортажи, в которых делаются провокационные заявления против руководства Армении, - подчеркнул спикер. - Мы, честно говоря, не понимаем, что это за тактика, какова ее цель и является ли она только лишь проявлением некомпетентности российских пропагандистов…».