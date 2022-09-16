Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает работу по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Так, на основании обращений, поступивших на горячую линию МЧС «112», соответствующими органами ведомства за минувшие сутки проведены аварийно-спасательные работы в 36 случаях возгорания и 7 случаях беспомощности. В результате принятых экстренных мер пожары были быстро потушены, жизни людей спасены.

Всего за минувшие сутки было спасено 13 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.