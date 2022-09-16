Шарль Мишель позвонил Ильхаму Алиеву
В субботу, 17 сентября, председатель Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения устойчивого мира в регионе, снятия напряженности, обеспечения достигнутого соглашения о прекращении огня и процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.
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