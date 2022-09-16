Зохра Агамирова в финале чемпионата мира в Болгарии

Сегодня в Софии на чемпионате мира по художественной гимнастике состоится финал индивидуального многоборья, в котором примет участие и азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова.

По итогам квалификации она заняла 10-е место и пробилась в финал, в котором выступят 18 лучших гимнасток. Финал стартует в 15:45 по бакинскому времени. Призеры получат лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Зохра также выступила в двух отдельных финалах с лентой и обручем, заняв в них соответственно 5-е и 6-е места.

А вчера начались соревнования групповых команд, по итогам которых определились призеры в многоборье, обладатели трех лицензий на Олимпийские игры и участники двух отдельных финалов. Сборная Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной заняла в многоборье 9-е место среди 29 команд. В квалификации с тремя лентами и двумя мячами Азербайджан занял 4-е место и вышел в финал данного упражнения, который состоится завтра.