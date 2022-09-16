Адвокат Эльчин Садыгов вышел под домашний арест
На заседании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Заки Бабаева было принято решение об изменении меры пресечения адвокату Эльчину Садыгову.
Решением суда Э.Садыгов помещен под домашний арест.
Отметим, что против задержанного 10 сентября адвоката возбуждено уголовное дело по статьям 32.5, 311.3.3 УК (содействие в получении взятки в крупном размере). Решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде его заключения под стражу сроком на 4 месяца.