Минобороны Азербайджана обнародовало число раненых

При предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении 12-14 сентября 282 военнослужащих ВС Азербайджана получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Минобороны.

Было отмечено, что из 282 раненых военнослужащих 43 человека вернулись в ряды армии после оказания первой медицинской помощи, состояние 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 - как среднетяжелое, а состояние 21 - как тяжелое.

В то же время в результате провокации вооруженных сил Армении были ранены 2 мирных жителя. Из раненых гражданских лиц 1 человек был выписан после оказания первой медицинской помощи, а состояние 1 человека оценивается как удовлетворительное.