Эрдоган прибыл в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, передает NTV Haber.

В международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди его встретили постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан и другие официальные лица.

Ожидается также, что Эрдоган примет участие в приеме, устроенном президентом США Джо Байденом в честь глав делегаций.