Эрдоган прибыл в США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, передает NTV Haber.
В международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди его встретили постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан и другие официальные лица.
Ожидается также, что Эрдоган примет участие в приеме, устроенном президентом США Джо Байденом в честь глав делегаций.
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