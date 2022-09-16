Евросоюз: в Баку и Ереване был эмоциональный обмен мнениями

«Вернулся в Брюссель после срочных встреч в Баку, Ереване, а также в Вене. Сложный, а иногда и эмоциональный обмен мнениями. Остается много проблем, но есть надежда, что прекращение огня будет соблюдаться. Нужно вернуться к переговорам». Об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Он отметил, что ЕС продолжает работать на самом высоком уровне, и наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и устойчивого соглашения, которое обеспечит стабильность, безопасность и процветание Южного Кавказа.