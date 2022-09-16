Чем займется Пелоси в Ереване? заявление посольства США
Посольство США в Армении представило повестку визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван.
В сообщении посольства отмечается, что 17 сентября ожидается визит в Ереван делегации, возглавляемой спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В ходе визита 17-19 сентября Пелоси встретится с премьер-министром страны Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами «для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности».
Также в заявлении дипмиссии говорится, что в состав делегации входят председатель Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США Фрэнк Палоне и члены Палаты представителей Анна Эшу и Джеки Спейер.