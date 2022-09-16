Пелоси о своем визите в Армению

«Визит делегации США в Армению во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси продемонстрирует приверженность США безопасному, экономически процветающему и демократическому управлению в Армении и на Южном Кавказе». Об этом говорится в сообщении офиса Пелоси, распространенном в субботу, 17 сентября.

По словам Пелоси, в ходе рабочих встреч с руководителями правительств, представителями гражданского общества и силовых структур «делегация выразит твердую и постоянную поддержку США как давнего друга Армении, прочному урегулированию конфликта в Карабахе».

Она подчеркнула, что входящие в состав делегации демократические деятели Фрэнк Палоне, Анна Эшу (имеют армянские корни) и Джеки Спиер являются фигурами, которые на протяжении многих лет активно действуют в интересах Армении.