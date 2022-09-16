Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:16

Решив воспользоваться протестными настроениями многотысячной толпы, вызванными словами Никола Пашиняна о готовности подписать «документ о капитуляции», лидеры оппозиции в Армении попытались организовать новую волну уличных протестов за смену власти. Но, как выясняется, значительная часть армянского народа, критикуя премьер-министра, одновременно не верит в призывы оппозиции. Напомним, что в своем выступлении перед парламентом Пашинян сказал, что готовится подписать с Азербайджаном документ, из-за которого его, возможно, назовут «предателем», подчеркнув затем, что любое мирное соглашение, не соответствующее национальным интересам Армении, станет для него ничего не значащим клочком бумаги. Армянские СМИ, вырвав из контекста упоминание о «клочке бумаги», опубликовали только первую часть заявления премьер-министра, вызвавшую бурю негодования как в Ереване, так и в Ханкенди.

Позже в прямом эфире в Facebook Пашинян, заявив, что его высказывание было «грубо искажено», заверил народ Армении, что он вообще не собирается подписывать никаких документов. В результате десятки тысяч ереванцев, собравшихся после скандальных сообщений в СМИ на проспекте Баграмяна, разошлись по домам. А попытка лидеров реваншистской оппозиции использовать стихийную демонстрацию для организации новой волны протеста с требованием отставки правительства Пашиняна оказалась безуспешной. Другими словами, армяне одновременно отвернулись и от Пашиняна, и от оппозиции, сформированной в основном из представителей прежней власти. Как сообщают армянские СМИ, сегодня оппозиционное движение «5165» попыталось провести акцию неповиновения в центре Еревана, которая в итоге была отменена из-за малочисленности протестующих. Отмечается, что в ней приняли участие около трех десятков человек, в основном родители солдат, погибших в ходе 44-дневной войны. «Малочисленность демонстрации не снимает с повестки дня актуальность мирных акций неповиновения с требованием отставки Пашиняна, - заявил один из лидеров движения Менуа Согомонян, призвавший армянское общество проявить инициативу. - Необходимо самоорганизоваться и не ждать, пока на митинги протеста не выйдут те или иные политические силы».

Аветик Чалабян, еще один участник несостоявшейся акции, считает, что власть, которая придет на смену правительству Пашиняна, должна быть сформирована на улице. «Так было при развале СССР, - подчеркнул демонстрант. – Именно тогда был создан комитет «Карабах», вокруг которого стали формироваться различные структуры, в том числе военные. Все это позволило организовать вооруженное сопротивление в Карабахе». По словам Чалабяна, в настоящее время идет работа по формированию необходимых структур, однако процесс этот очень сложен и требует немалого времени, поскольку армянское общество расколото, а ветви оппозиции разобщены. «Одна часть общества считает, что прежняя политическая элита не должна вернуться во власть, другая - что должна быть широкая консолидация, - констатирует Чалабян. - Часть общества считает, что оппозицию должен возглавить Роберт Кочарян, по мнению других, ей нужен новый лидер». К сказанному следует добавить, что бесславно провалились и почти двухлетняя борьба сторонников Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна за свержение правительства Никола Пашиняна, и организованные в апреле нынешнего года уличные акции против мирного соглашения с Азербайджаном, во главе которых стоял молодой дашнак Ишхан Сагателян… Сейчас после новых пограничных провокаций Армении, обернувшихся для нее весьма ощутимыми потерями, реваншисты в Ереване пытаются найти какую-то новую формулу для отстранения Пашиняна от власти. Все тот же Ишхан Сагателян, проявляющий в последнее время бурную активность, заявил на днях, что, учитывая создавшуюся в стране ситуацию, влиятельные люди, обладающие политическим потенциалом и опытом государственного управления – бывшие президенты Армении, министры иностранных дел, обороны, а также Верховный патриарх, должны сесть за один стол и, «глядя в глаза друг другу», оценить ситуацию, чтобы найти правильные для стран решения.