Египет поднял цены за проход по Суэцкому каналу
Глава Управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что власти Египта увеличат плату за проход судов всех видов по бесшлюзовому каналу, который соединяет Средиземное море с Красным, на 15%.
«Плата за прохождение судов всех видов по Суэцкому каналу будет увеличена на 15%, сборы с сухогрузов и туристических судов - на 10% начиная с января 2023 года», - говорится в решении Управления канала.
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