Британский министр позвонил Джейхуну Байрамову

Министр по европейскому региону Великобритании Лео Докерти в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в ходе конфликта на азербайджано-армянской границе.

Также Лео Докерти выразил обеспокоенность ситуацией, возникшей в связи с напряженностью на азербайджано-армянской границе и подчеркнул, что в настоящее время доволен соблюдением режима прекращения огня.

В свою очередь, Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что в результате обстрелов и ударов ВС Армении по позициям вооруженных сил Азербайджана с 12 сентября погибли 79 военнослужащих и что ответственность за напряженность в регионе ложится на Армению.

Он сообщил британскому министру о несоблюдении Арменией обязательств в рамках договоренностей, достигнутых после 44-дневной войны, а также о препятствиях и ряде провокаций, созданных ею для процесса нормализации в постконфликтный период.