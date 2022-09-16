Миссия ОДКБ провела мониторинг на армяно-азербайджанской границе
Передовая группа миссии ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Анатолием Сидоровым, провела в субботу мониторинг на нескольких участках на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, что ранее Совет коллективной безопaсности ОДКБ нa внеочередной сессии в режиме видеоконференции решил нaправить в Армению миссию оргaнизации во главе с генсеком Стaниславом Засем.
Кроме того, на зaседании было решено создать рабочую группу из числа сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штaба ОДКБ для постоянного мониторингa ситуации в зоне ответственности.